نقابة معلّمي الجنوب: "التحرّكات" في عهدة المجلس التنفيذي

عقد فرع الجنوب في نقابة المعلمين جمعية عمومية برئاسة الأمين العام للنقابة أسامة أرناؤوط، وشارك فيها عشرات المعلمين من مختلف المؤسسات والمدارس التعليمية.

وحضر من المجلس التنفيذي للنقابة الأمين العام أسامة أرناؤوط ونائب الأمين العام ابراهيم يونس، نائب رئيس فرع الجنوب محمد غزالة والأعضاء.

وأشار بيان للنقابة إلى “أن الحضور صوّتوا بالإجماع في الجلسة الثانية على توصية تفويض المجلس التنفيذي اتخاذ القرار المناسب في خصوص التحركات على ضوء التطوّرات”.

وشرح أرناؤوط الدوافع للتصويت على توصية تفويض المجلس التنفيذي، مشدداً على “ضرورة أن يكون المعلمون صفاً واحداً من أجل تحقيق المطالب.

ووضع الحضور في أجواء اللقاءات والزيارات والتحركات التي تقوم بها النقابة لتحصيل حقوق المعلمين.