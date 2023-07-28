نقابة مكاتب السياحة والسفر: لتوخي الدقة والمهنية ونشر المعلومات الصحيحة

أصدرت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر برئاسة جان عبود بياناً عبّرت فيه عن” أسفها الشديد لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن أخبار مغلوطة وغير صحيحة عن شركة “نخال”، والذي من شأنه ان يضر بصورة الشركة التي عملت على بنائها لسنوات طويلة”.

وإذ أكدت النقابة ان “شركة نخال شركة عريقة ومميزة وتلتزم أقصى معايير المهنية في عملها”، أوضحت أن شركة “نخال” ليس لديها أي طائرة خاصة، وان المشكلة التي حصلت أمس في إحدى الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت هي مشكلة عادية، وهي حصلت في طائرة تابعة لشركة هامة ومميّزة وتحترم سمعتها وسلامة ركابها، وقد تعاملت الشركة مع المشكلة بمهنية ومسؤولة عالية”.

وعلى هذا الأساس، تمنت النقابة على وسائل الإعلام توخي الدقة والمهنية ونشر المعلومات الصحيحة، “خصوصاً أننا في بلد كثرت فيه الأخبار السلبية والسيئة، فيما اللبنانيين بحاجة ماسة لخبر جيد وإيجابي، وهذا ما تقوم به السياحة بمختلف قطاعاتها، من نشر الفرح والسعادة وإشاعة الأجواء التفاؤلية وتدعيم أوضاع الإقتصاد والأسر اللبنانية”.