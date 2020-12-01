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نقابة موظفي إهراءات الحبوب: لإبقاء هذا المرفق العام بيد الدولة وليس بيد القطاع الخاص

منذ 4 دقائق
مبنى إهراءات الحبوب

مبنى إهراءات الحبوب

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أعلنت نقابة موظفي وعمال اهراءات الحبوب في لبنان انها اجتمعت مع اعضاء من تكتل لبنان القوي وكتلة التنمية والتحرير، للبحث في أهمية إبقاء اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت.

وأكدت النقابة في بيان، “أهمية الهبة الكويتية لإعادة إعمار هذه الاهراءات للحفاظ على الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للبلد في الحالات الطارئة”.

كما شددت على “ضرورة إبقاء هذا المرفق العام بيد الدولة اللبنانية وليس بيد القطاع الخاص”.

وكانت النقابة “اجتمعت بقائد الجيش العماد جوزيف عون وشكرته والقيادة على المجهود الذي قامت وما زالت تقوم به من مساعدات عينية وبشرية منذ انفجار 4 آب حتى تاريخه”.

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