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نقابة موظفي الخليوي تُحذّر: الأسبوع المقبل هو الوقت الحاسم!

منذ 51 دقيقة
شركتا الاتصالات في لبنان: ألفا وتاتش

شركتا الاتصالات في لبنان: ألفا وتاتش

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أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، أنّ الأسبوع المقبل هو الوقت الحاسِم، لإنهاء عمليّة توقيع وزارة الاتصالات العقد الجماعيّ.

ولفتت، في رسالة وجّهتها إلى الموظفين، إلى أنّها لن تتَرَدَّد في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، للحفاظ على ديمومة عَمَلِهم، بِشتَّى الوسائل القانونيّة المشروعة.

وقالت النقابة: “بعد إعطاء النقابة المُهَل الضروريَّة، لإنضاج توقيع عقد العمل الجماعيّ، وبعد حصولِنَا على التطمينات اللّازمة من المعنيين لإتمام عملية التوقيع، لكن من دون أن تصبح ذات بُعدٍ قانونيّ. وبناءً على ما تقدَّم، قامت النقابة بسلسلة لقاءات واتصالات مع إدارتي الشركتين ألفا وتاتش لإنجازِ الآليات التنفيذيَّة لإتمام عملية التوقيع للعقد. وأكَّدت إدارتا الشركتين أنّهُما ستقومان بإرسال طلب الموافقة على العقد إلى وزارة الاتصالات، مُرفَقًا بالنُسَخ النهائيَّة، خلال اليومين المقبلين، على أن يَتُمَّ التوقيع على عقد العمل الجماعيّ الجديد، خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير”.

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