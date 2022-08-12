الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقابة موظفي شركتي الخليوي: للإسراع في تحسين رواتب الموظفين

منذ 6 دقائق
الاتصالات في لبنان - تعبيرية

الاتصالات في لبنان - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

توجّه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، إلى موظفي شركتي الخليوي ​تاتش​ و​ألفا​، مثنيا “على الدّور الفعّال في إقرار خطّة تحسين وتحصين قطاع الخلويّ وتثبيت فعاليّة هذا القطاع”، موضحاً أن “وفدا من النّقابة اجتمع مع مجلس إدارة شركة تاش على أن يليه اجتماع آخر مع مجلس إدارة شركة ألفا الأسبوع المقبل، وتمّ التّأكيد على أهمّية الإسراع في تحسين القيمة الفعليّة لرواتب الموظّفين بما يتلاءم مع الوضع الإقتصادي القائم تأكيدًا لدورهم ومناقبيّتهم، خاصّةً أنّه لم تلحق أيّة زيادة على الرّواتب منذ العام 2019”.

ولفت في بيان، ألى أنه “تمّ التّأكيد على المطالب المحقّة والمستحقّة بما يخدم مصلحة القطاع وتتطوّره، خاصةً ان هذا التّقدم لا يتمّ الا بالتّوازي مع تحسين رواتب الموّظّفين وتحصين حقوقهم وتطوير هذا القطاع”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بواخر الكهرباء
    آلية جديدة للمركزي لتسديد ثمن البواخر.. هل تخلق أزمة جديدة؟
    المودع بسام الشيخ حسين
    المودع بسام بدأ إضرابًا عن الطعام .. وهدّد بشنق نفسه
    نقيب اصحاب مرائب الحجز المأجورة في لبنان
    نقيب أصحاب المرائب المأجورة يُناشد وزير الداخلية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باسم الشيخ حسن
    (بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
    خطوط الغاز- أرشيفية
    وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
    الدولار
    هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟