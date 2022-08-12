نقابة موظفي شركتي الخليوي: للإسراع في تحسين رواتب الموظفين

توجّه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، إلى موظفي شركتي الخليوي ​تاتش​ و​ألفا​، مثنيا “على الدّور الفعّال في إقرار خطّة تحسين وتحصين قطاع الخلويّ وتثبيت فعاليّة هذا القطاع”، موضحاً أن “وفدا من النّقابة اجتمع مع مجلس إدارة شركة تاش على أن يليه اجتماع آخر مع مجلس إدارة شركة ألفا الأسبوع المقبل، وتمّ التّأكيد على أهمّية الإسراع في تحسين القيمة الفعليّة لرواتب الموظّفين بما يتلاءم مع الوضع الإقتصادي القائم تأكيدًا لدورهم ومناقبيّتهم، خاصّةً أنّه لم تلحق أيّة زيادة على الرّواتب منذ العام 2019”.

ولفت في بيان، ألى أنه “تمّ التّأكيد على المطالب المحقّة والمستحقّة بما يخدم مصلحة القطاع وتتطوّره، خاصةً ان هذا التّقدم لا يتمّ الا بالتّوازي مع تحسين رواتب الموّظّفين وتحصين حقوقهم وتطوير هذا القطاع”.