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نقابة موظفي وعمال مصفاة طرابلس: تعليق الاضراب حرصا على اتمام مشروع تأهيل الشبكة

21 - يناير - 2022
مصفاة طرابلس

مصفاة طرابلس

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صدر عن نقابة موظفي وعمال مصفاة طرابلس للبترول، بيان أشار الى انه “بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عمال ومستخدمو منشآت النفط في طرابلس مع رئيس اتحاد نقابات الشمال السيد شادي السيد ومشاركته، عقد مؤتمر صحافي مع النقابات والمستخدمين وتم شرح معاناة ومطالب المستخدمين وبعد مناشدة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر للتدخل والوساطة مع معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض للتوقيع على الاتفاقية التي حصلت مع سعادة المدير العام للنفط المهندسة اورور فغالي.

وبناء لما جرى، وبعد حضور حضرة المدير العام للنفط المهندسة اورور فغالي والتفاوض مع النقابات والعمال في المنشآت والاستماع الى معاناتهم ومطالبهم وفي حضور المدير العام المعاون الاستاذ هادي الحسامي، وبما انه حصل اتصال بين دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وتمني دولة الرئيس تعليق الاضراب افساحا في المجال امام المعالجة، وامام تمني دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الاتحاد العمالي العام وسعادة المدير العام للنفط، وحرصا على اتمام مشروع تأهيل شبكة خط الغاز اللبنانية تمهيدا لبدء توريد الغاز الطبيعي من جمهورية مصر الشقيقة الى لبنان، وتسهيلا لمهمة الاخوان المصريين خصيصا لهذه الغاية مشكورين، نعلن تعليق الاضراب افساحا في المجال لايجاد الحلول وحرصا على مصالح الشعب اللبناني لحين استكمال المفاوضات شاكرين تدخل دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الاتحاد العمالي العام ومعالي وزير الطاقة والمياه وسعادة المدير العام للنفط للنظر في معاناة المستخدمين املين الوصول الى النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن “.

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