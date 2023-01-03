نقاش بين أبو فاعور وحجّار حول برنامج "أمان"

زار عضو “اللّقاء الديموقراطي” النائب وائل أبوفاعور ومسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحزب التقدمي الاشتراكي وئام أبو حمدان، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار، حيث تم نقاش اقتراح “التقدمي” و”اللقاء الديموقراطي” الذي سبق وطرح على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشمول أصحاب الاحتياجات الخاصة في تقديمات برنامج “أمان”.

أبو فاعور شكر رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الشؤون على تجاوبهما مع الاقتراح، حيث شرح حجّار خطته العملية لاعطاء الأولوية لأصحاب الإحتياجات الخاصة كما للمسنين ولمرضى الأمراض المستعصية في البرنامج.

كما دعا أبو فاعور في ختام اللقاء أصحاب الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم ممن لم يتقدموا الى البرنامج الى تقديم طلباتهم للاستفادة من تقديماته، خصوصاً في ظل تداعي نظام الرعاية الذي كان قائماً في مؤسسات الاحتياجات الخاصة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية.