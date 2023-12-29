نقاش داخل "التيار".. من سيُوقّع "الطعن"؟!

اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شربل مارون أن “التمديد انتقائيًا لقائد الجيش وبهذه الطريقة غير مبرر وتسبب بمغالطات قانونية كبيرة، لأن الدستور وحده من يحكم العلاقة بين اللبنانيين، فضلًا عن أنّه لا يمكن اجتزاء مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية في غياب رئيس الجمهورية، إلا بتوقيع أربعة وعشرين وزيرًا”.

مارون قال في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “طالما أن هناك قانونًا وطنيًا للدفاع ينظم العلاقة بين الشعب اللبناني وإدارة الأزمة في حال حصول أي شغور أو غياب في قيادة الجيش، فإن الأعلى رتبة هو الذي يستلم القيادة”.

وكشف عن نقاش داخل التيار الوطني الحر لتحديد النواب الذين سيوقعون الطعن قبل تقديمه إلى المجلس الدستوري.

وعن خشية التيار من توسع الحرب في الجنوب، أكد مارون أن “لا أحد يريد الحرب، ولا سيما بعد الانهيار المالي الكبير وعدم حسن إدارته”.