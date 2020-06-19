نقص حاد في المازوت… تقنين المولدات الكهربائية بدأ في المنية

تقنين المولدات الكهربائية بدأ في المنية
تقنين المولدات الكهربائية بدأ في المنية

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توجّه تجمع أصحاب المولدات في المنية وجوارها إلى أهل المنطقة المنية بالقول إنّه

“قررنا ونظراً للنقص الحاد في مادة المازوت وعدم توفرها في أغلب الأحيان إلا في السوق السوداء ونظراً للتقنين القاسي من شركة كهرباء لبنان والمجحف بحق مناطقنا، اتباع تقنين معين بمولداتنا للاستمرار أطول مدة معينة بالتغذية الكهربائية”.

وطلب، في بيان “تفهّم الوضع الذي يمر به بلدنا والاقتصاد قدر الامكان بالطاقة الكهربائية في هذه الفترة العصيبة والتعاون معنا عملياً ومادياً بتسديد الفواتير، آملين أن تكون هذه الفترة غيمة سوداء تمر بسرعة ويعقبها فرج قريب من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 8:30 ومن الساعة 4 عصراً حتى الساعة 7:30 مساءً”.

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