نقطة الحسم تقترب.. "رئيس" قبل حزيران؟!

أكد مرجع مسؤول أنّ لديه ما يجعله يقترب من اليقين بأنّ الملف الرئاسي اقترب من نقطة الحسم، ومرحلة ما بعد الأعياد، هي مرحلة جديدة ومقاربات جديدة لهذا الملف والدفع في اتجاه حسمه وانتخاب الرئيس ضمن فترة زمنية لا تتجاوز شهر حزيران المقبل.

وأبلغت مصادر ديبلوماسية عربية إلى “الجمهورية” قولها إنّ الحراك الخارجي المرتبط بلبنان سيشهد حتماً تبدّلاً في وتيرته خلال الأيام المقبلة، وعلى النحو الذي يجعل اللبنانيين يقتنعون بأنّ مصلحة بلدهم تتأمن بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل الحكومة والإدارة التنفيذية بشكل عام في لبنان.

وأكدت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ”الجمهورية” أن أولوية ادارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هي بلوغ حل سريع للمعضلة الرئاسية في لبنان، لإدراكها أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يجرّ إلى واقع جديد، يفرض وقائع دراماتيكية غير محسوبة ترتّب على لبنان أثماناً شديدة الكلفة.

كما أكدت المصادر الديبلوماسية من باريس لـ”الجمهورية” أنّ النقاش مستمر بين دول الاجتماع الخماسي (الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، السعودية، قطر ومصر) ولكن لا موعد محددًا حتى الآن لعقد جولة ثالثة من الاجتماعات في العاصمة الفرنسية، كاشفة عن حراك فرنسي في اتجاه لبنان في الأيام القليلة المقبلة.