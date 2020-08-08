نقل جثة الشهيدة اليس باليان من مستشفى مشغرة الى برج حمود

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نقلت جمعية كشافة الرسالة الاسلامية منذ قليل من مستشفى مشغرة الحكومي جثة الشهيدة اليس باليان الى برج حمود، التي فارقت الحياة متأثرة بجروحها جراء انفجار المرفأ.

وهزّ بعد ظهر الثلاثاء انفجار مشين في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين.

ووصفت الصحافة العالمية الانفجار بـ”هيروشيما بيروت” كونه من أكبر الانفجارات التي مرّت على لبنان.

ووقع هذا الانفجار بسبب السلطة الحاكمة الفاشلة التي تتعاطى في الملفات السياسية والمعيشية والاقتصادية باستخفاف، وتركّز حصراً على المحاصصات والسرقة وسياسة الـ”مرّقلي لمرّقلك”.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة جداً حيث فقد عدد كبير من المواطنين عملهم، أضف إلى ذلك جائحة كورونا.