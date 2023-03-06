نقولا شماس: زيادة الرواتب على الورق تختلف كلياً عن تحسين القدرة الشرائية

طالب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس “الدولة لمرة واحدة، إلى فَهم أمرَين: الأوّل: بأنها أدخلت القطاعات الاقتصادية والتجارية في “حلزون تضخّمي” مُخيف ما بين الأسعار والأجور، ثانياً: إن زيادة الرواتب على الورق، تختلف كلياً عن تحسين القدرة الشرائية للمواطن، إذ أن هذا يتطلب الابتعاد عن القرارات المجتزَأة قبل أي شيء آخر.

وأسف شماس في حديث عبر “المركزية” لكون “الاقتصاد لم يكَد يهضم زيادة الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة، فكيف سيفعل مع رفعه إلى الـ45 ألفاً؟!”، ويقول إن “الاقتصاد يرفض قطعاً القرارات الفجائية والصادمة كهذا القرار”، مذكِّراً بأن “مَن يسحب أمواله من المصرف على سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار الواحد، هو نفسه يدفع الضريبة على سعر 45 ألفاً!”.

وأضاف: من هنا، “ستكون انعكاسات هذا القرار سلبيّة وخطيرة على العرض والطلب والأسعار والرواتب… وغيرها” يُضيف شمّاس، متمنياً “لو أعدّت الحكومة ممثلة بوزارة المال “دراسة تقييمية لهذا القرار قبل صدوره، تكشف انعكاساته على الواقع الحياتي والمعيشي للمواطن، والموازنة الأُسَريّة، والنمو الاقتصادي”.

وخلص إلى القول: نريد إعادة تكوين السلطة السياسية وتفعيل المؤسسات الدستورية والمضي في خطة شاملة متكاملة… فالهيئات الاقتصادية تصبو إلى إعادة تفعيل الاقتصاد وليس “كَرسحته” كما فعلوا به اليوم!”.