نقولا شماس لصوت الناس: اجزم ان لا عودة للودائع ان لم تساهم الدولة اللبنانية في ذلك

انتقد الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس المقاربة “الانبطاحية” امام صندوق النقد.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لسنا مضطرين للانبطاح امام صندوق النقد فهذا الصندوق بالكاد سيعطينا 3 الى 4 مليار دولار في السنة وهذا ما نجنيه من “الصيفية” في لبنان ولا ضرورة للانبطاح”.

واضاف:”ارتحت ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نسف خطة التعافي السابقة ولكن الاستدارة ليست كافية”، قائلا: ” ميقاتي انتقل من خطة غير قابلة للتطبيق الى صيغة غير قابلة للتطبيق”.

وتابع: ” الازمة التي نعيشها في لبنان غير مسبوقة و”ولا مطرح بالعالم تبخرت الودائع بهذه الطريقة”.. وحالة لبنان خاصة والبداية تبدأ من الاعتراف بمسؤولية الدولة”.

وقال شماس: “حاكم مصرف لبنان قال انه تمّ صرف 62 مليار دولار على القطاع العام والدعم والخسائر وبالتالي الدولة اللبنانية هي التي صرفت هذه الاموال”، مضيفا: “لم نر في العالم في اي مكان المدين يأتي ليشطب دينه والدولة اللبنانية اعفت نفسها من الدين وقالت انها تريد مصادرة ايداعات المصارف في المركزي وودائع الناس “.

واردف: “اجزم ان لا عودة للودائع ان لم تساهم الدولة اللبنانية في ذلك”.

واعتبر ان “لدينا اصول هي اليوم عبء من الممكن ان يتحوّل الى ترياق ان تمّ تحسين الادارة “. ولفت الى اننا “نحتاج الى مقاربة استثنائية وانقاذية واتمنى من ميقاتي ان نذهب الى انقاذ ما تبقى من اصول واهم من الاصول الثقة “.

ورأى ان “هناك طريقتين ليخسر المودع امواله اما الهيركات او تفليس المصرف “، مضيفا: “اموال المصارف موجودة في المصرف المركزي وان بقيت هناك الامور لن تصطلح وان اعترفت الدولة بالمسؤولية ووضعت جدولا لاعادة الاموال للمودعين هنا تكون بداية الحل”.