نقولا شماس يفنّد لصوت الناس خطّة الهيئات الاقتصادية: هكذا تعود الودائع

شرح رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس خطة الهيئات الاقتصادية لاعادة الودائع للمودعين.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “شاركنا كجمعية تجار بيروت مع مجموعة من الزملاء والخبراء للوصول الى ورقة وصلت الى صندوق النقد وناقشناها مع رئيسي الحكومة والبرلمان”.

وتابع: “الخطة ليست خطة المصارف بل خطة الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف وهي من الهيئات الاقتصادية كانت تواكب النقاشات “.

واضاف: “نريد ان نعيد اطلاق النمو الاقتصادي وردّ حقوق المودعين لا حماية المصارف”.

وشرح: “ستكون الخطة مقسّمة الى اجزاء.. ونحن اقترحنا ان يعود 12 مليار ليرة اي الفوائد الكبرى التي تلقاها البعض على 1500 ليرة.. ونقترح ان يتمّ ردّ الودائع التي تمّ تحويلها من الليرة الى دولار على 1500 في الازمة على سعر صرف 8000 ليرة. في الشطر الثاني الودائع من 100 الف دولار وما دون تدفع على 7 سنوات ثلثين بالدولار وثلث بالليرة على سعر الصرف وهذه حجمها 19 مليار دولار. بعد الـ19 مليار هناك 7 مليار يجب ان تدفع من المصارف حصرا لكلّ المودعين 4 مليار نقدا و3 مليار وفق خيار اما سندات دين مع فائدة معينة او حصص او اسهم في المصرف وهذا التزام من المصارف. والجزء الاساسي يبقى في مساهمة الدولة بـ30 مليار ولا نريد منها ان تبيع اصولها بل ان نخلق مجموعة من صناديق الاستثمار فيدير كلّ صندوق اختصاصيين من القطاع الخاص ضمن شركة قابضة للدولة اللبنانية”.

وشدد: “ممنوع ان نقترب من الودائع الدولارية والخطة هذا اساسها”.

واعتبر شماس ان “المنطق لا يجزأ كما ودائع المودعين مقدسة كذلك يجب ان تكون ودائع المصارف لدى المصرف المركزي”.

وقال: “إن لم تساهم الدولة لن تعود الودائع الى اللبنانيين وان سارت كلّ المسارات من الخطة نضمن عودة 74% من الودائع “.

وكشف عن معطيات تشير الى ان الدولار الجمركي سيستقرّ على حوالي الـ12000 ليرة.