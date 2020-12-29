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نقيبا عمال المخابر ومستخدمي الفنادق والمطاعم عرضا مع قانصو لاوضاع الضمان

منذ 36 دقيقة
نقابات عمال المخابز

نقابات عمال المخابز

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زار رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري ورئيس نقابة مستخدمي الفنادق والمطاعم عبد الحميد الغول والنقابي حسين قانصو، مدير التفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير فرع المرض والامومة الدكتور غازي قانصو، وتم البحث في امور تصب في مصلحة العمال والمتعلقة بالضمان والمضمونين.

وبحسب بيان مشترك للنقابتين “تم التداول في اوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعاناته في هذه الظروف الراهنة، وتراجع قيمة مبالغ الاشتراكات المتوجبة على الشركات والمؤسسات لصالح الضمان، وكذلك المبالغ المتوجبة على الدولة المستحقة لصالح الصندوق، واستمرارية الضمان فرع المرض والامومة بالتقديمات الصحية والاستشفائية والتعدي على التعويضات العائلية للعمال من دون اي وجه حق، والبحث في قضية العمال المكتومي القيد وغير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان ودور النقابات العمالية في الوقوف الى جانب الضمان”.

واكد الوفد للدكتور قانصو ان “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو مكسب للعمال ويجب الحفاظ على الضمان والمضمونين وحقوقهم والدفاع عنه والوقوف الى جانبه في هذه الظروف الراهنة لانه الامل الوحيد للطبابة والاستشفاء لجميع المضمونين”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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