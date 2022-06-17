نقيبة المحامين في طرابلس: تأكد على ضرورة تحويل ملف زورق الموت الى المجلس العدلي

زار وفد من أهالي ضحايا زورق الموت – طرابلس، نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس، حيث استقبلتهم بحضور عضو مجلس النقابة الأستاذ محمود هرموش، مدير مركز “حقوق السجين” في النقابة محمد صبلوح، وعدد من الأساتذة المحامين.

وشرح الوفد للنقيبة القوال تفاصيل الحادثة، طالبين الاستشارة القانونية والدعم اللازم لمساعدتهم على الإدعاء في جريمة إغراق المركب.

بدوها توجهت النقيبة القوال، بخالص عبارات العزاء لأهالي الضحايا عموماً، مؤكدة أن “وجعهم مشترك مع جميع اهالي طرابلس والشمال، وأكدت أمام الوفد وقوف نقابة المحامين في طرابلس إلى جانبهم في هذه القضية الإنسانية، وهي بصدد تشكيل لجنة متخصصة، من محامين ومحاميات مؤمنين بهذه القضية، وبضرورة متابعتها لكشف الحقيقة كاملة من اجل محاسبة المسؤول عن الحادثة.”

وختمت بالتأكيد على “ضرورة المطالبة بتحويل الملف الى المجلس العدلي، علماً ان قيادة الجيش أكدت حيادية التحقيق، لكن الإحالة امام المجلس العدلي ستؤمن توازناً في المحاكمات بين الإدعاء والدفاع، إنصافاً للضحايا وذويهم”.