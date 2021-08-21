نقيبة الممرضين والممرضات تحذر: وصلنا إلى الخط الأحمر

شددت نقيبة الممرضين والممرضات الدكتور ريما ساسين قازان على أن راتب الطاقم التمريضي لم يعد يكفيه لتأمين مادة البنزين، لافتةً الى “أننا اطلقنا نداءات عدة للمسؤولين ووجهنا رسائل الى قيادة الجيش لتسهيل مرور الممرضين والممرضات على محطات الوقود كما اطلقنا نداء لوزير الداخلية محمد فهمي بالنسبة للبلديات ايضا”.

وأعلنت أن بعض المستشفيات حاول ايجاد حلول وسط هذه الازمة، خصوصاً أن الممرضات والممرضين لا يمكنهم العمل عن بُعد كما يحصل في قطاعات أخرى. وقالت: هناك مستشفيات سمحت لممرضاتها وممرضيها أن يناموا داخل حرمها، ومستشفيات اخرى اتفقت مع المحطات لتزويد الموظفين بمادة البنزين، كما أن هناك مستشفيات عملت على تأمين بدل نقل مشترك لكل الموظفين.

ولفتت النقيبة إلى “اننا وصلنا الى الخط الأحمر”.