نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي: لبنان للسياحة وليس ساحة

غرّد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي على صفحة النقابة عبر “تويتر” قائلًا:

“لبنان للسياحة وليس ساحة! الكل ينفس بوالينو وتوقعاتو، وما تبقى من دولتكم معتمدة على قطاعنا، عنا شغل هيدا الصيف، روحوا انتخبوا مشروع رئيس”.

وأرفق التغريدة بهاشتاغ: “#قطاع_يتحدّى_الأزمة”.

لبنان للسياحة وليس ساحة!

الكل ينفس بوالينو وتوقعاتو،

وما تبقى من دولتكم معتمدة على قطاعنا

عنا شغل هيدا الصيف

روحوا انتخبوا مشروع رئيس#قطاع_يتحدى_الازمة

مرفق ربطًا هذه الصورة pic.twitter.com/tG2Es3eCLk — Syndicate of RCNP (@syndicateRCNP) April 10, 2023