نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي: لبنان للسياحة وليس ساحة

غرّد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي على صفحة النقابة عبر “تويتر” قائلًا:
“لبنان للسياحة وليس ساحة! الكل ينفس بوالينو وتوقعاتو، وما تبقى من دولتكم معتمدة على قطاعنا، عنا شغل هيدا الصيف، روحوا انتخبوا مشروع رئيس”.
وأرفق التغريدة بهاشتاغ: “#قطاع_يتحدّى_الأزمة”.
لبنان للسياحة وليس ساحة!
الكل ينفس بوالينو وتوقعاتو،
وما تبقى من دولتكم معتمدة على قطاعنا
عنا شغل هيدا الصيف
روحوا انتخبوا مشروع رئيس#قطاع_يتحدى_الازمة
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— Syndicate of RCNP (@syndicateRCNP) April 10, 2023