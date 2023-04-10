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نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي: لبنان للسياحة وليس ساحة

منذ 12 دقيقة
طوني الرامي

طوني الرامي

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غرّد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي على صفحة النقابة عبر “تويتر” قائلًا:

“لبنان للسياحة وليس ساحة! الكل ينفس بوالينو وتوقعاتو، وما تبقى من دولتكم معتمدة على قطاعنا، عنا شغل هيدا الصيف، روحوا انتخبوا مشروع رئيس”.

وأرفق التغريدة بهاشتاغ: “#قطاع_يتحدّى_الأزمة”.

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