نقيب الأطباء: الطاقم الطبي يعرض نفسه للمخاطر

أوضح نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن فترة الاقفال العام سمحت للطاقم الطبي بالاهتمام بمرضى كورونا الموجودين في المستشفيات، مشيراً الى أن “هذا الطاقم يعرض نفسه للمخاطر ما أدى الى وفاة المزيد من الأطباء ووجود عدد منهم في العناية الفائقة والحجر المنزلي”.ودعا أبو شرف عبر “صوت كل لبنان”، الى اتخاذ الإجراءات والتدابير من قبل الأطباء والمرضى كما المستشفيات للحد من انتشار الفيروس.وتحدث عن العائق المادي الذي يحول دون تجهيز المستشفيات بالمستلزمات الطبية، لافتاً الى أن اجتماع لجنة كورونا التي ستجتمع اليوم في السراي ستقيم الإحصاءات المرفوعة من قبل القطاعين الصناعي والاستشفائي للمساعدة في الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة مع إمكانية اتخاذ قرار الاقفال الجزئي بعد يوم الثلاثاء ومراقبة أكثر جدية ومتشددة من قبل القوى الأمنية والعناصر البلدية.