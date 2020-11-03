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نقيب الأطباء: لاوسع انخراط في المعركة الشرسة ضد الوباء

منذ 19 دقيقة
نقيب الأطباء شرف ابو شرف

نقيب الأطباء شرف ابو شرف

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اطلق نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف نداء الى كل القطاع الطبي في لبنان دعا فيه “الجيش الابيض الى اوسع انخراط في المعركة ضد وباء كورونا”، مؤكدا انها “معركة جدية وشرسة تهم الوطن والمواطنين اجمعين، ولن نربحها الا بتعاوننا وتعاضدنا مثلما فعلنا سابقا، وكلنا معرضون لهذا الوباء خصوصا في الاسابيع المقبلة على مشارف عدوى الانفلونزا”.

جاء ذلك اثر اجتماع عقده ابو شرف مع “جمعية اطباء الامراض الجرثومية” شاركت فيه رئيسة الجمعية الدكتورة مادونا مطر والدكاترة: عبد الرحمن البزري، جاك مخباط، نادين يارد، ريما مغنية، منى جرادي وزاهي الحلو,

وأكد المشاركون “ضرورة تجهيز المستشفيات الخاصة والحكومية ومساندتها ومساعدتها لاستقبال مرضى كورونا، والعمل على توفير كل المعدات الطبية والمستلزمات الوقائية وتصنيعها في لبنان”، وشددوا على “ضرورة تحفيز الدولة للجهاز الاستشفائي والتمريضي والطبي عبر دفع مستحقاته في اقرب وقت”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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