نقيب الأطباء: لا تحولوا شهادة الشرف الى جواز سفر

مع حلول الازمات المتتالية على لبنان لم يتبقى للشباب سوى طريق الهجرة وهو أحد الحلول المفضلة في هذه الظروف الصعبة، للمحافظة على الشهادة التي باتت في هذا البلد مجرد أوراق لا يمكن أن تقدم لنا أي فائدة.

هذا وفي كلمة ألقاها خلال حفل القسم لأطباء جدد في بيت الطبيب، شدد خلالها نقيب الأطباء يوسف بخاش على “الزامية التقيد باداب المهنة”، مذكرا بانها “مهنة انسانية تتعاطى مع وجع المريض وان حياته هي امانة بين ايديكم”.

وقال: “انتم اطباء الغد وعليكم نبني الامال لاستعادة مستشفى الشرق، وانتم المستقبل الطبي الذي يتطور سريعا في عصر التكنولوجيا، وشعلة امل هذا الوطن المعذب. فكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم وفكروا ببناء وطن جديد، فكفانا هجرة الجسم الطبي ولا تحولوا شهادة الشرف التي حملتموها الى جواز سفر يحملكم الى الهجرة وترك الوطن المريض، وتذكروا دائما ان صحة الوطن تبدأ من صحة المواطن وانتم عنوان هذه الصحة”.