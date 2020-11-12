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نقيب الأطباء: لتأمين حافز مادي للأطباء كي لا يغادروا

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2020 10:00 صباحًا
نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف

نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف

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حذر نقيب الأطباء شرف أبو شرف من أن “الأطباء والممرضين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا”، مشيراً الى أن تعويض النقص الموجود ولاسيما في أقسام العناية المشددة صعب جداً.

وطالب أبو شرف في حديث إلى “صوت كل لبنان”، بـ”تأمين حافز مادي للأطباء في لبنان لكي يبقوا ولا يغادروا”، لافتاً إلى أننا نشهد هجرة خطيرة وغير مسبوقة لأصحاب الخبرة والكفاءات.

وأكد أبو شرف أن “الوضع الاقتصادي المهترئ فرض نفسه على الاقفال المرتقب بعد غد السبت”، معتبراً أن المعنيين حاولوا إيجاد حل وسط بين الاقفال التام المرهق والاقفال الجزئي الذي أثبت فشله.

وتحدث عن نسبة خمسة عشر إلى عشرين في المئة من المواطنين الذين لا يتقيدون أبداً بالإرشادات التوجيهية الخاصة بكورونا، داعياً وزارة الداخلية والبلديات إلى التشدد بتطبيق الاجراءات والعقوبات.

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