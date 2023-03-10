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نقيب الأفران رحّب بقرار سلام: يصبّ في مصلحة المواطن

منذ ساعة واحدة
الأزمة تتفاقم في أفران النبطية

الأفران

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رحّب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية النقيب ناصر سرور في بيان، بـ”قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الذي قضى بوقف بيع الخبز المدعوم للمطاعم وباقي المؤسسات وحصر انتاج وبيع الخبز المدعوم الابيض بربطة خبز وزنها 837 غ، وهي التي تباع في السوبرماركت والأفران والربطة العائلية، وتم إلغاء الربطة الصغيرة المعرفة بخبز المطاعم”.

وطالب سرور “الأجهزة الأمنية مواكبة القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة بكل مخالف له للحفاظ على الخبز المدعوم للناس تماشيًا مع قرار وزير الاقتصاد”.

وختم: “إن هذا القرار يصبّ في مصلحة المواطن الذي يستحق أن يوفر له الخبز المدعوم في هذه الظروف القاسية”.

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