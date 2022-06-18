السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
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نقيب الاطباء يستنكر الاعتداءات ‏‏المتكررة على الجسم الطبي

منذ 21 دقيقة
نقيب الاطباء المنتخب يوسف بخاش

نقيب الاطباء المنتخب يوسف بخاش

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استنكر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش واعضاء مجلس النقابة استمرار الاعتداءات ‏‏المتكررة على الجسم الطبي وأخرها الاعتداء على الطبيب نزار عاطف سلامي ناصر الدين ‏داخل عيادته بالضرب والتهديد ‏والقدح والذم .

‏ وطالب بخاش الاجهزة الامنية المعنية ملاحقة المعتدين المعروفة هويتهم بالاسم وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للقضاء المختص وانزال أشد العقوبات ‏بهم حفاظا ‏على حقوق الأطباء وكرامتهم، خصوصا بعد تفاقم ‏أزمة ‏هجرتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية والامنية والصحية التي يعاني منها لبنان.

وتابع في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي : لا بد من اتخاذ الاجراءات كافة الكفيلة بالمحافظة على الأطباء الذين لا يزالون يمارسون مهنتهم في وطنهم متحدين بذلك كل الظروف الاقتصادية والصحية والامنية.خصوصا ان الاعتداء الاخير . يتزامن مع اعتداء آخر ضد زميل لنا لدى نقابة أطباء لبنان في طرابلس وهذا ما يدفعنا الى التواصل مع الجهات المعنية من امنية وسياسية صونا للطبيب الذي يمارس مهنة انسانية اولاً واخيراً.

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