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نقيب الصيادلة: "إبادة جماعيّة" تُرتكب بحقّ هؤلاء المرضى!

منذ 33 دقيقة
نقيب الصيادلة جو سلوم

نقيب الصيادلة جو سلوم

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اعتبر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، أنّ ما يُرتكب في حق مرضى السرطان والأمراض المستعصية هو بمثابة إبادة جماعيّة.

وقال، في بيان: “فقدان المدعوم من تلك الأدويّة أو توفّرها بشكل متقطع أو استبدالها بأدوية أقل جودة أو اضطرارهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء، يحرم آلاف المرضى من العلاج الناجع ويرسم لهم قدرهم الحتميّ”.

وشدّد على أنّه من أقلّ واجبات السلطات أن تضع هذا الموضوع الإنسانيّ والأخلاقيّ، على رأس الأولويّات وأن تدعو فورًا إلى مؤتمر دوليّ للمانحين.

كما لفت سلوم إلى أنّ الأموال المطلوبة لدعم أدوية مرضى السرطان والأمراض المستعصيّة وتأمينها لا تتعدّى الـ٣٦٠ مليون دولار سنويًّا.

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