السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
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نقيب الصيادلة: حجب الدواء عن مرضى السرطان "جريمة متعمدة"

منذ 5 دقائق
نقيب الصيادلة جو سلوم

نقيب الصيادلة جو سلوم

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نفذت “جمعية بربارة نصار”، بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السرطان، وقفة تضامنية أمام السراي الحكومي مع مرضى السرطان البالغين “استنكاراً لحرمانهم من أدوية السرطان”.

وشارك في الوقفة نقيب الصيادلة جو سلوم وعدد من المرضى، وقد استعرضت الجمعية الصعوبات التي يواجهها المرضى في ظل ارتفاع سعر الادوية والعلاج، وتلت اسماء عشرات ضحايا المرض من مختلف المناطق على وقع عزف الفرقة التابعة للكشاف السرياني موسيقى لكل اسم من ضحايا السرطان.

ألقى نقيب الصيادلة  كلمة خلال التحرك الذي دعا اليه أمام السرايا الحكومية دعما لمرضى السرطان، اعتبر فيها أن “حجب الدواء عن مرضى السرطان هو بمثابة جريمة متعمدة، ولن يتم السكوت عن رفع الدعم عن دواء السرطان او التمادي في حجبه عن الكثير من المرضى”.

كما ناشد اللبنانيين “ان يصحوا من ثباتهم واستسلامهم والنزول الى الشارع، لأن تعاطي الدولة مع مرضى السرطان باستخفاف ولا مبالاة هو نموذج لتعاطيها معهم”.

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