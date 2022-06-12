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نقيب الصيادلة زار طرابلس بعد انتشار وباء "الريقان".. وهذا ما دعا إليه

منذ 11 ساعة
نقيب الصيادلة جو سلوم
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اصدر المكتب الاعلامي لنقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم بيانا جاء فيه:

“على إثر الأخبار المتداولة حول انتشار وباء الريقان hepatitis A في مدينة طرابلس لا سيّما في أحيائها المقتظّة وضواحيها، بالإضافة الى انقطاع شبه تام للقاح المضاض له (Vaqta, Havrix, Avaxim…ect.. زار النقيب سلوم عاصمة الشمال طرابلس؛ وبعد عدة لقاءات اجراها، ناشد المعنيين في السلطة وكذلك الشركات المستوردة الاسراع في تأمين اللقاح للصيدليات و اطلاق اكبر عملية تطعيم(Preventive medicine) تحت اشراف اختصايين واطباء للحد من انتشاره والحفاظ على صحة المواطنين”.

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