نقيب الصيادلة: سنشهد الاسبوع المقبل انفراجات معيّنة مع تسليم المزيد من الأدوية

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، نقيب الصيادلة جو سلوم، في حضور عضو مجلس النقابة بهية فاضل.

وبعد اللقاء، أشار سلّوم الى انه “اطلع جعجع على عمل نقابة صيادلة للحفاظ على الهوية الدوائية للبنان وعلى جودة الدواء ونوعيته وقدرة المريض على شرائه”، معتبرا ان “اللقاء دائما ايجابي ومنتج.

ولفت الى انه عرض معه “للخطة المتّبعة من قبل النقابة بالاضافة الى استراتيجية الدواء القائمة على دعم الصناعة المحلية وحرّيّة الاستيراد، فضلا عن اهمية الحفاظ على المكاتب العلمية والمختبر المركزي والبطاقة الدوائية”.

وردا على سؤال، اعلن سلّوم “اننا سنشهد الاسبوع المقبل انفراجات معيّنة مع تسليم المزيد من الأدوية تزامنا مع صدور المؤشر الدوري لتسعيرة الدواء، الامر الذي سيعكس ارتياحا لدى المستوردين واطمئنانا بان خسارتهم لن تكون كبيرة بعد الآن”.

كما أكد ان “الأهم يبقى في توزيع الادوية على الصيدليات لكي تتمكن بدورها من تأمينها للمريض، ولا سيما اننا نقف الى جانبه في احلك الظروف”.

اما في موضوع ادوية السرطان، فتحدث عن “تحرك نقابة الصيادلة الذي اسفر عن تأمين 35 مليون دولار شهريا لمدة 4 اشهر تكفي لتغطية 60 إلى 70 في المئة من حاجة الادوية السرطانية والامراض المستعصية”، آملا الوصول الى “حل شامل لازمة الدواء وألا يقتصر الحل فقط على أدوية السرطان”.