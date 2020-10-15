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نقيب الصيادلة: لمحاسبة كل انسان يحرم الناس من الدواء

منذ ساعة واحدة
نقيب الصيادلة غسان الأمين

نقيب الصيادلة غسان الأمين

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على وقع الوضع المأزوم الذي يعاني منه القطاع الطبي والاستشفائي، تغيم في الأيام الأخيرة مشكلة شح الأدوية في الصيدليات.
وفي السياق، أشار نقيب الصيادلة غسان الأمين إلى أن وزارة الصحة العامة وضعت يدها على 4 صيدليات متواطئة مع المستوردين، وهي تحتكر الأدوية وهي تبيعها للمرضى الذين يطلبونها.
وقال في حديث تلفزيوني: “من قام بذلك هم ضعفاء النفوس الذين أساؤوا لقطاع الصيدلة الذي نظم اعتصاما للمطالبة بالحصول على كميات الدواء ، وهذا مؤسف.
وأضاف: “نحن نشد على يد وزارة الصحة وعلى الوزير في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لأنه يجب أن يحاسب كل انسان يحرم الناس من الدواء”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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