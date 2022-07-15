الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
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نقيب الصيادلة يحذّر: اجتياح كبير للأدوية المهرّبة في الأسواق اللبنانيّة

منذ 34 دقيقة
نقيب الصيادلة جو سلوم
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أشار المكتب الإعلامي ل​نقيب الصيادلة​ جو سلّوم، إلى أنه “في ظل الازمات المتتالية التي تعصف ب​القطاع الصحي​ في لبنان لاسيما الدوائي، يحذّر سلّوم من الاجتياح الكبير للأدوية المهرّبة في الأسواق اللبنانيّة لاسيّما التركيّة منها، والتي تدخل الى لبنان من دون حسيب أو رقيب، وأصبحت تباع بشكل علني في الدكاكين وعبر مواقع التواصل الالكترونيّة”.

وأوضح المكتب في بيان، أن “القسم الأكبر من هذه ​الأدوية​ مزوّر، والقسم الاخر أضحى سمّاً قاتلا بسبب عدم حفظه بالطرق الصحيحة والمعايير الصحية المفروضة”، داعياً “كل المعنيين لاسيما الأجهزة الأمنيّة والقضائية إلى إيقاف هذه المهزلة واعتماد استراتجيّة النقابة بتأمين الدواء الجيّد للمرضى”، وطالب “بتوفير كل الدعم المادي لوزارة الصحّة بهدف تأمين الأدوية خصوصا الأدوية السرطانيّة التي لا تحتمل تأجيل”.

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