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نقيب الصيادلة يرفع الصوت: "الدولرة" مطلبنا الأوحد

منذ ساعة واحدة
نقيب صيادلة لبنان جو سلوم

نقيب صيادلة لبنان جو سلوم

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أعلن نقيب الصيادلة جو سلوم أنه “بعد توقّف المستوردين والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدليات، وبعد أن أصبح الاستحصال على الدواء أشبه “بالشحادة”، والإذلال الذي ما بعده إذلال، وبعد تأخّر المؤشّر اليومي تكرارًا ومرارًا، وبعد أن باتت أكثرية الصيدليات على شفير الإفلاس وغير قادرة على الاستمرار، وبخاصة تلك الملتزمة كل القوانين والدواء المسجّل من دون سواه والمؤشّر الرسمي.. بات مطلب الدولرة كسائر القطاعات مطلبنا الأوحد كشرط للاستمرار، وكذلك مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحيّة التي تشكّل خطرًا على حياة المواطن، وللكلام تتمّة”.

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