نقيب الصيارفة: اتفقنا مع سلامة ان يحدد سعر شراء الدولار بألفي ليرة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

التقى رئيس الحكومة حسان دياب نقيب الصيارفة محمود مراد على رأس وفد من النقابة في السراي الحكومي.

بعد اللقاء، قال مرد: تفاهمنا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن يحدد سعر شراء الدولار بألفي ليرة، مشيراً إلى ان هذا الموضوع لا يزال بطور التجربة وإن شاء الله نتمكن من الوصول إليه.

وتابع مراد: “لكن لغاية الآن فإن الصيارفة غير المرخصين لا يلتزمون وهذا ما يولد خللا في السوق”.

ولفت مراد الى أن الجهات القضائية بدأت بملاحقة الصيارفة غير المرخصين، وفي الوقت الحاضر تتم ملاحقة الصيارفة الموجودين على الطريق عبر إحالتهم إلى القضاء، اما من لديه محل صيرفة غير مرخص فيختم بالشمع الأحمر.