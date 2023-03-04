نقيب المهندسين: لم أدلِ بأي تصريح عن الانتخابات غداً

نفى نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين نفياً قاطعاً ان يكون ادلى بحديث يتعلق بالانتخابات التحضيرية التي ستجرى غداً الاحد 5 آذار 2023.

وأشار في بيان الى ان “ما أوردته الوكالة أمس نتيجة خطأ تقني، وانسحب على بقية المواقع الإعلامية، لا يمت الى الحقيقة بصلة، إذ انني لم أدل بأي تصريح او حديث او بيان لاي وسيلة اعلامية”، مؤكدا ان “كل المواقف التي تصدر تنشر على موقع النقابة او ببيان رسمي يصدر عن النقيب”.

وأهاب النقيب ياسين بوسائل الاعلام “ضرورة توخي الدقة وتحمل المسؤولية في نشر أي خبر يتعلق بالنقيب والنقابة واستقاء المعلومات الدقيقة من مصادرها الحقيقية”.