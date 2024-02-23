نهاية أسبوع مختلفة.. أمطار متفرقة وظهور طبقات خفيفة من الغبار

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط منطقة من الضغط الجوي المرتفع، مصحوبة بكتل هوائية دافئة، حتى مساء الإثنين مع بعض التقلّبات المحلية يوم غد السبت، مع احتمال أن نتأثر مساء الإثنين بمنخفض جوّي محدود الفعالية فيتقلّب الطقس حتى مساء الثلاثاء.

معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و١٣درجة.

الطقس المتوقع في الأيام المقبلة:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحياناً اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

السبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة خلال الفترة الصباحية مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال، فتتكاثف الغيوم تدريجيًا وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية، مترافقة برياح ناشطة، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم إجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل، كما يتشكّل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: جيد اجمالاً.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٨٠%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ١٩°م.

الضغط الجوي: ١٠٢٣ HPA أي ما يعادل ٧٦٧ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٦.

ساعة غروب الشمس: ١٧:٢٨.