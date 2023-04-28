نهاية نيسان "شتويّة" بامتياز.. تحذير من السيول والأبيض يُكلّل الجبال!

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارًا من اليوم الجمعة بمنخفض جويّ مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق السواحل التركية، والذي يقترب تدريجًا نحو جزيرة قبرص ويؤدي إلى طقس متقلب وممطر، يشتد تأثيره صباح يوم غد السبت حيث تشتد غزارة الأمطار وسرعة الرياح، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتتساقط الثلوج على الجبال.

كما يستمر تأثيره حتى بعد ظهر الأحد حيث ينحسر تدريجيًا مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى صباح الإثنين، فيعود الطقس إلى الاستقرار، ومن المتوقع أن يتحول إلى دافئ اعتبارًا من يوم الأربعاء مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الجمعة: غائم جزئيًّا إلى غائم بسحب ركامية مع انخفاض تدريجي وسريع في درجات الحرارة خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول تدريجيًا خلال النهار إلى غائم وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد غزارتها ليلًا مع حدوث برق ورعد، ورياح ناشطة تقارب الـ 60 كلم/س، خصوصًا في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر نهارًا ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل مع تدني درجات الحرارة لتلامس الـ 2000 متر، كما يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات خلال الليل.

السبت: غائم إجمالًا مع انخفاض إضافي وملموس في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ 5 درجات على الأقل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خصوصًا في المناطق الشمالية، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطـة تقارب الـ 60 كم/س، تشتد أحيانًا في المناطق الشمالية وتصل إلى 75 كلم/س، فيرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع 1900 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلًا لتلامس الـ 1700 متر.

يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، وتخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات، ويحذر من تشكل السيول في المناطق الشمالية وتساقط لحبات البرد.

الأحد: غائم جزئيًّا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر. تنحسر الأمطار تدريجيًا فترة بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة وبداية ارتفاع في درجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيًّا بسحب متوسطة وارتفاع بسيط في درجات الحرارة حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية، في حين ترتفع بشكل ملحوظ في الداخل وجنوب البلاد، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصًا في المناطق الشمالية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى، ويستقر الطقس خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم.