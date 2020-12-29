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نواب زحلة يستنكرون التفلت الامني الحاصل في المنطقة

منذ دقيقة واحدة
زحلة

زحلة

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تعرّضت صيدلية في زحلة – المدينة الصناعية للسرقة من قبل مجهولين بعد الاعتداء على صاحبها بالضرب على رأسه بالأسلحة.

وقام هؤلاء أيضاً بسرقة سيارة “غراند شيروكي” و”جيب فيتارا – موديل 2018″ لزبون كان موجوداً في الصيدلية، وهاتفين وأموال من الخزنة.

وعلى الأثر، استنكر نواب المنطقة التفلت الامني الحاصل في زحلة وقضائها.

وفي السياق، غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر “تويتر”: “أدعو جميع الزحليين إلى اليقظة، اذ يبدو أنّ الآتي على صعيد أمن المدينة صعب. لن ننجرّ الى الفتنة ولا الى العزلة، بل نجدّد التزامنا بالقانون واللجوء الى القوى الامنية لرعاية أمننا. ولكن، لن نقف مكتوفي الايدي اذا استمرّ الاعتداء علينا وعلى أرزاقنا دون رادع. نتقن الدفاع عن النفس”.

من جهته، غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سيزار المعلوف عبر “تويتر”، قائلاً: “ان ما يحصل في مدينة زحلة من سرقات وتعديات هو مرفوض بجميع المقاييس. ونظراً لتخلف الدولة عن السهر على أمن وحراسة المدينة وقضائها, فشبابنا وشيبنا هم الحراس. لقد سبق وحذرت مراراً وتكرارا من النتائج الوخيمة نتيجة تراخي قبضة الدولة أمنياً. إنّه الإنذار الأخير لما تبقى من هذه المنظومة الهترئة, ولا لوم علينا بعدها من اللجوء الى الأمن الذاتي”.

بدوره، غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على “تويتر”: “إن ما يجري من تفلت أمني في زحلة وقضائها لم يعد مقبولا بأي معيار، على الرغم من كل الجهود المبذولة من القوى الامنية مشكورة. أطالب المعنيين بزيادة عديد القوى الأمنية والتشدد بالاجراءات، كي لا تضطر الناس الى اللجوء الى الامن الذاتي، فنكون عندها امام المشهد الاخير من مظاهر انحلال الدولة”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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