الأحد 15 صفر 1444 ﻫ - 11 سبتمبر 2022 |
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نواب قوى التغيير: غداً الجولة الأولى للبننة الاستحقاق الرئاسي

منذ ساعة واحدة
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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أعلن تكتل “نواب قوى التغيير” في بيان، أنه “استكمالا للمبادرة الرئاسية التي ‏اطلقناها ككتلة نواب قوى التغيير، نبدأ يوم غد الاثنين الجولة الاولى من اللقاءات ‏والتي تشمل جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين لشرح اهداف المبادرة ‏والاستماع لوجهة نظرهم بهدف الوصول الى لبننة الاستحقاق من خلال التحلي ‏بالمسؤولية الوطنية والاتفاق على مسار انقاذ يبدأ بالاستحقاق الرئاسي من خلال ‏الرئيس الانقاذي القادر على الوصول الى بعبدا وفق المواصفات الوطنية وتطبيقا ‏للدستور على ان نختم هذه الجولة السبت المقبل قبل الانتقال الى الجولة الثانية ‏الاسبوع الذي يليه‎”.‎

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