نواف سلام رئيساً للحكومة الجديدة؟

وتساءل زهران “هل تغيّر شيء بعد استقالة حسان دياب‬ ليقبلوه؟!‬”.

وختم قائلاً: “وعليه سيتدرج النقاش حول إسم رئيس الحكومة على 3 مستويات:‬

‫- الأول: الحريري.‬

‫- الثاني: من يسميه الحريري.‬

‫- الأخير: حسان دياب آخر”.

عندما استقال #سعد_الحريري من حكومته الأخيرة طُرِح اسم #نواف_سلام ورفضه #حزب_الله والأكثرية النيابية، فهل تغير شيء بعد إستقالة #حسان_دياب ليقبلوه؟!.

وعليه سيتدرج النقاش حول إسم رئيس الحكومة على 3 مستويات:

_ الأول: الحريري.

_ الثاني: من يسميه الحريري.

_ الأخير: حسان دياب آخر..

— سالم زهران (@salemzahran05) August 11, 2020