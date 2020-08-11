نواف سلام رئيساً للحكومة الجديدة؟
أشار مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، في تغريدة له على “تويتر”، إلى أنه عندما استقال سعد الحريري من حكومته الأخيرة طُرِح اسم نواف سلام ورفضه حزب الله والأكثرية النيابية.
وتساءل زهران “هل تغيّر شيء بعد استقالة حسان دياب ليقبلوه؟!”.
وختم قائلاً: “وعليه سيتدرج النقاش حول إسم رئيس الحكومة على 3 مستويات:
- الأول: الحريري.
- الثاني: من يسميه الحريري.
- الأخير: حسان دياب آخر”.
عندما استقال #سعد_الحريري من حكومته الأخيرة طُرِح اسم #نواف_سلام ورفضه #حزب_الله والأكثرية النيابية، فهل تغير شيء بعد إستقالة #حسان_دياب ليقبلوه؟!.
وعليه سيتدرج النقاش حول إسم رئيس الحكومة على 3 مستويات:
_ الأول: الحريري.
_ الثاني: من يسميه الحريري.
_ الأخير: حسان دياب آخر..
— سالم زهران (@salemzahran05) August 11, 2020