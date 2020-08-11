نواف سلام رئيساً للحكومة الجديدة؟

نواف سلام
نواف سلام

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أشار مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، في تغريدة له على “تويتر”، إلى أنه عندما استقال سعد الحريري‬ من حكومته الأخيرة طُرِح اسم ‫نواف سلام‬ ورفضه ‫حزب الله‬ والأكثرية النيابية.

وتساءل زهران “هل تغيّر شيء بعد استقالة حسان دياب‬ ليقبلوه؟!‬”.

وختم قائلاً: “وعليه سيتدرج النقاش حول إسم رئيس الحكومة على 3 مستويات:‬

‫- الأول: الحريري.‬
‫- الثاني: من يسميه الحريري.‬
‫- الأخير: حسان دياب آخر”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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