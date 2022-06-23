نواف سلام: همّنا واحد وهو إنقاذ لبنان من محنته ورفع المعاناة والظلم عن أهلنا

شكر القاضي نواف سلام النواب الذين منحوه ثقتهم اليوم بتسميته لرئاسة الحكومة، “لا سيما في ظروف الشدّة القاسيّة التي يمرّ بها بلدنا”. وأكّد أنّ “همّنا واحد وهو إنقاذ لبنان من محنته ورفع المعاناة والظلم عن أهلنا. وهذا ما يتطلب التغيير في مقاربة الأزمة نهجاً وممارسة، بدءاً بالإصلاح العاجل والجاد على مستوى السياسات الماليّة”.

واعتبر سلام في بيان أنّ الوضع “لن يستقيم من دون الشروع أيضاً بالإصلاح السياسي الذي يبقى عنوانه الأول التصدي لعقلية الزبائنية وثقافة المحاصصة التي تحمي الفساد وتسبب الهدر وتستنزف موارد البلاد وطاقاته البشرية. وفي مقدمة هذا الإصلاح تحقيق استقلالية فعلية للقضاء وتحصين مؤسسات الدولة ضدّ آفات الطائفية والمحسوبية”. أضاف أنّ “الإصلاح يبقى في السياسات المالية قاصراً إن لم يرتبط بسياسات وإجراءات واضحة لإطلاق عجلة النمو الاقتصادي. كما انه لا معنى لأي من هذه الاصلاحات ان لم تكن مرتكزة على اهداف ومبادئ الانصاف والعدالة الاجتماعية وصيانة الحقوق والحريات العامة والخاصة”.

وأضاف: “إنّني سأبقى كما كنت دوماً، أعمل إلى جانب كل الملتزمين قضية التغيير من أجل إصلاح الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها واستعادة بلدنا موقعه ودوره العربي وثقة العالم به”.