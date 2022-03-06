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نوال غادرت ولم تعد.. هل من رآها؟

6 - مارس - 2022
نوال السويسي غادرت ولم تعد

نوال السويسي غادرت ولم تعد

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– نوال عمر السّوسي (من مواليد عام 1960، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 5-3-2022 منزلها الكائن في محلّة الحمراء – بيروت، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّها تُعاني من اضطرابات نفسية.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 361803/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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