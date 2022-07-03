نوال نصر لصوت الناس: مستمرون بالإضراب وتقليص القطاع العام بدأ

أكدت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر الاستمرار في الاضراب المفتوح طالما ان اسباب الاضراب موجودة وهي قوية وضاغطة وغير مقبولة وكثيرة، قائلة: “هذا اضراب أجبرنا عليه”.

وشددت نصر في حديث الى برنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي” على ان “اللبناني لا يحصل على الحدّ الادنى من حقوقه كمواطن الا إن اضرب”، لافتة الى ان “الاجتماعات مع وزير العمل لحدّ تاريخه لم توصل الى اي مكان”.

وقالت نصر مستهجنة الاقتراحات: “يسعّرون راتب موظف القطاع العام بـ125$ وهي غير كافية لدخول سوبرماركت ولو مرّة”.

واضافت: “نحن كموظفين ندفع 400الف بدل نقل في اليوم فيما الدولة تدفع 24 الف ليرة فقط “. واشارت الى ان يومية بعض الموظفين دولار او دولارين لا اكثر.

وتابعت: “نواجه مجلس النواب والحكومة والقضاء المتفرج الاكبر على ما يحصل”.

واعتبرت نصر ان “هناك واردات ترميها الدولة على شخصيات وشركات وجمعيات وهمية”، مضيفة: “الدولة يجب ان تقف على رجل ونصف لتأمين حقوق نصف الشعب اللبناني ونرى امام عيوننا واردات وحلول بمراسيم طارئة “بس الموظف غير طارئ” .

وعلقت نصر على اقتراح وزير العمل مصطفى بيرم اثناء الحلقة يؤمن واردات اضافية يتمّ منح 60% منها للموظفين، بالقول: “اقتراح وزير العمل هو لجني بعض الايرادات التي نراها غير مضمونة وهو لا يشكل حلّا بالنسبة لنا وهو لن يوقف الاضراب”.

وتابعت: “مرفوض جدا الايقاع بيننا والرأي العام”.

واعتبرت ان “تقليص القطاع العام بدأ اساسا اذ تمّ ترشيق القطاع العام من الطاقات الشابة وكلّ من وجد عملا رحل”.