نوال نصر لصوت بيروت انترناشونال: لم يصدر أي قرار بتعليق الاضراب

نفت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال ما نشرته بعض وسائل الاعلام بأن الموظفين سيعودون الى العمل يوم الاثنين بعد صدور مراسيم التقديمات الاجتماعية لهم وقالت المسؤولون في الدولة يقومون ببث هذه الاخبار بمساعدة بعض الموظفين الدين يصدرون بيانات غير صحيحة ولا علاقة للرابطة بها مشيرةً ان هناك بعض الموظفين انفصلوا عن قرار الرابطة وقد يعود جزء من الموظفين الى عملهم خصوصاً الذين لا تبعد منازلهم عن مكان عملهم والدولة اغرتهم المساعدة التي اقرتها الدولة لفك الاضراب مؤكدة ان هذه المساعدات لا تساوي شيئاً و هي لمدة شهرين فقط

واكدت نصر بانه لم يصدر اي قرار بتعليق الاضراب بل الاضراب مستمر حتى تحقيق المطالب.