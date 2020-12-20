نوفل ضو: هكذا يسعى حزب الله لتضليل الثورة

غرّد منسق عام “التجمّع من اجل السيادة” نوفل ضو على حسابه الرسمي عبر “تويتر” قائلاً “الحل لأزمات لبنان يبدأ باستعادة السيادة! لذلك يسعى حزب الله لتضليل “الثورة” بجعلها ثورة الفقير على الغني، والمريض على المستشفى، والطالب على الجامعة، والمودع على المصرف، ورب العائلة على السوبرماركت، والعلماني على رجل الدين! اما الثورة المطلوبة فعلى حزب الله وسلاحه ومشروعه الايراني”.

الحل لأزمات لبنان يبدأ باستعادة السيادة! لذلك يسعى حزب الله لتضليل "الثورة" بجعلها ثورة الفقير على الغني، والمريض على المستشفى، والطالب على الجامعة، والمودع على المصرف، ورب العائلة على السوبرماركت، والعلماني على رجل الدين! اما الثورة المطلوبة فعلى حزب الله وسلاحه ومشروعه الايراني — naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) December 20, 2020