نوفل ضو يدعو عبر "صوت بيروت انترناشونال" للثورة على الهيمنة الإيرانية

وصف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ردة الفعل المملكة العربية السعودية على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بأنها “مبالغ فيها جدا، و مفتعلة”، كما اعتبر ان الرد الخليجي غير مفهوم، وفوق هذا لم يحيد الهيمنة الايرانية من ازمات لبنان لا بل قالها جهاراً “يحق لنا ما لا يحق لغيرنا”.

“الواقع اللبناني الخاضع للاحتلال الايراني ومشروع حزب الله لا يحكم عليه بكلام نصرالله بل بأفعال ووقائع على الارض” بحسب ما قاله “منسق التجمع من اجل السيادة” نوفل ضو خلال اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال” كما رأى ضو ان “الحكم على الوضع اللبناني استناداً الى كلام امين عام حزب الله لا يفيد بهذه المرحلة لان الاستراتجية هي نفسها والواقع على حاله”.

و اعتبر ضو ان “هذا ما شكا منه الجانب السعودي”، مشيراً إلى ان “المشكلة لا تكمن بكلام وزير، بل بسياسة حزب الله وانتهاكات دبلوماسية ينفذها ساسة ارتضوا لنفسهم ان يكونوا وجها لهذا الاحتلال بحق مملكة الخير لاعتبارات ايرانية نشهدها بلبنان اليوم”.

كما أشار ضو إلى أن “الموقف الخليجي ليس ضد الشعب اللبناني بل ضد الهيمنة الايرانية والانتهاكات التي تقومها ايران”، معتبراً أن “هذا من حقه لعدة أسباب، من بينها، أن لبنان يفقد علاقاته الخليجية الوثيقة، بسبب الارتهان السياسي و العسكري لايران بينما الخليج وقفت الى جانبنا لعقود دون اي جميل”.

و عن الكويت وتشددها بمنع جميع أنواع التأشيرات للبنانيين، اعتبر ضو ان “هذا الرد طبيعي، فغير الطبيعي ان تعثر السلطات الكويتية على خلايا ارهابية تابعة لحزب الله، وان تسكت وكأنه لم يحصل شيء”.

و ختم ضو مؤكداً انه لا يرى اي حكومة في لبنان ولا مؤسسات شرعية ليتعاطى معها كونها واجهة لايران و مشروعها، و توجه للشعب اللبناني “علينا بالثورة والانتفاضة على الهيمنة الايرانية السيادة يجب ان تكون اول مطلب لبناء وطن”.