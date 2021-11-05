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نون: سنلعب لعبة المسؤولين ايضاً

5 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2021 11:39 صباحًا

وليام نون

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دافع ويليام نون شقيق الشهيد جو نون عن القاضي طارق بيطار، المتهم بالاستنسابية من قبل افرقاء السلطة، وقال عبر LBCI: القاضي هو من يطلب الاشخاص للاستماع الى افادتهم، وليس نحن من يحق لنا ان نحدد له من يطلب ومن لا يطلب ولكن لا بد ان يستمع الى الجميع ويجب ان نسمح له بذلك لا ان نتهمه بالاستنسابية.

وحول رفض فنيانوس المثول للقضاء قال: نحن لا نقبل بالاستنسابية او بمعاقبة احد المظلومين اذا كان فنيانوس فعلاً مظلوم، ولا سيما اننا عشنا الظلم في اكبر جريمة حصلت في لبنان، ولكن اين كنتم حين كنتم وزراء ولماذا اليوم تتحدثون بالقانون وحينها لم تطبقوا القانون.

وأضاف: أصبح التلاعب بالتحقيق كاللعبة، ولن نسامح بموضوع الانفجار ونحن سنلعب لعبة المسؤولين ايضاً.

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