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نوّاب التغيير: اعتمدوا الخط 29 وإلّا ستخسّرون لبنان كل شيء

منذ ساعة واحدة
النواب التغييريون

النواب التغييريون

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غرّد نواب قوى التغيير على “تويتر”: “مفاوضات من دون مرتكزات قانونية! مفاوضات من دون إعتبارات تقنية! انحدار قاتل نحو بازارات سرية…خاسرة! …ويحاولون إقناعنا أنها إيجابية! إعتمدوا الخط 29 فورا، وبعدها لكل حادث حديث! …وإلا ستخسِّرون لبنان كل شيء!”

ونوّاب قوى التغيير هم: ابراهيم منيمنة، الياس جرادي، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، سينتيا زرازير، فراس حمدان، مارك ضو، ملحم خلف، ميشال دويهي، نجاة عون، وضاح الصادق وياسين ياسين”.

في إطار آخر، تحدّث النائب “ملحم الرياشي”، في حديث لبرنامج “أحداث في حديث” من إذاعة “صوت كل لبنان 93,3″، عن لقاء سيجمع الأسبوع المقبل رئيس حزب القوات اللبنانية “سمير جعجع” بنواب التغيير الـ13، لافتًا إلى أن “نواب التغيير قدّموا مبادرة إيجابية لتوحيد الصفوف في الاستحقاق الرئاسي المقبل”.

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