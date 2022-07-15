ابدى رئيس اتحاد نقابات موظفي بيروت شفيق صقر اسفه “لما وصلت اليها الامور الاقتصادية والمعيشية بعد ان تراجعت القوة الشرائية لليرة اللبنانية بنسبة 95 في المئة لتطيح كل مقومات عيش المواطن وبعد ان تخلت الدولة اللبنانية عن الليرة اللبنانية وباتت تعتمد على الدولرة لا سيما في قطاع الاتصالات والنقل وغيرهما”.

واستغرب في تصريح طرح شعار “ليرتنا دعامتنا” في الوقت الذي نرى فيه ان الدولرة اصبحت تطبق في كل القطاعات بحيث لم يعد الموظف والعامل الذي يقبض بالعملة اللبنانية قادرا على شراء اي شىء بل باتت كل السلع والخدمات تسعر بالدولار”.

ورفض صقر “مطالبة الحكومة بإتخاذ اي تدابير لمواجهة الدولرة طالما انها هي من تطبقها تاركة ليرتنا في مهب الريح وكأنها لاتساوي شيئا وبهذه المناسبة نحن نؤيد مطالب موظفي القطاع العام والتحرك الذي يقومون به لتحقيق مطالبهم خصوصا ان رواتبهم تكاد لا تكفي لعملية النقل من المنزل الى المكتب ونطالب الحكومة بالموافقة على هذه المطالب حتى يتمكن الموظف من تأمين لقمة عيشه وخدمة المواطنين والا سنؤكد على ان هناك نية حكومية للقضاء على القطاع العام خدمة لمطالب صندوق النقد الدولي”.