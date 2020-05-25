نيحا تشيع غداً نبيل كليب الذي قتل على يد طليقته والتقدمي نعاه

يشيع غداً جثمان نبيل محمود كليب، الذي قتل على يد طليقته من آل ضو، في بلدته نيحا- الشوف، وقد نعته عائلته و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وعموم ابناء البلدة.

وكانت طليقة كليب وهي من بلدة القرية، قد حضرت إلى بسيارة أجرة إلى مكان زوجها السابق، وأطلقت النار باتجاهه وأصابته برصاصة قاتلة في صدره، ثم قادت سيارته إلى مخفر درك عاليه حيث سلمت نفسها، بحسب ما ذكر أقرباء المجنى عليه.

ويشار إلى أن عائلة ضو في بلدة القرية، كانت قد أصدرت بيانا اليوم، جاء فيه: “بعد الحادثة الأليمة في بلدة نيحا والتي ذهب ضحيتها المرحوم نبيل محمود كليب، أحد أبناء البلدة وابن آل كليب العائلة الكريمة التي نحترم ونجل. ولما كانت مثل هذه الأفعال التي لا تمت الى أخلاقيات وشيم وعادات العشيرة التوحيدية الشريفة. نضع أنفسنا أمام مسؤولياتنا الاجتماعية والدينية، ونجد أن لا بد من التبرؤ ممن يرتكب مثل هذه الأفعال.

بناء عليه نعلن تبرؤنا من ابنة عائلتنا التي أقدمت على ارتكاب هذه الفعلة النكراء، ونطالب الأجهزة المختصة والقضاء بإجلاء ملابسات الجريمة واتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

نتقدم بأحر التعازي من أهل الفقيد ومن آل كليب الكرام. للفقيد الرحمة ولأهله ولعموم مشايخ وأهالي بلدة نيحا طول البقاء”.