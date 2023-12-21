نيران الاشتباكات تعلو جنوب لبنان.. استشهاد امرأة بقصف إسرائيلي على مارون الراس

أدى قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة مارون الراس صباحًا إلى استشهاد مواطنة وجرح زوجها، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية، الاحياء السكنية في بلدة مارون الراس بالقصف المدفعي، وأصيب منزل المواطن ماجد مهنا إصابة مباشرة، مما أدى الى استشهاد زوجته نهاد موسى مهنا واصابته بجروح وهما في العقد الثامن من العمر، وعملت فرق من كشافة الرسالة الإسلامية على نقل الجثمان والجريح الى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل حيث اخضع مهنا للإسعافات الأولية.

كما تعرضت اطراف الناقورة لقصف مدفعي إسرائيلي ودوّت صافرات الإنذار في مقر “اليونيفيل”.

واستهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي بركة كفرشوبا على طريق شبعا.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على أطراف الخيام في المنطقة الواقعة بين الماري والخريبة:

وظهرا أيضا، تعرضت اطراف بلدتي مارون الراس ويارون لقصف مدفعي متقطع مصدره مواقع الجيش الاسرائيلي داخل فلسطين المحتلة. كما طاول القصف المعادي محيط حديقة مارون الراس.

وأغارت الطائرات الحربية صباح اليوم بثلاثة صواريخ “جو-أرض” على منزل خالٍ في بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

كما استهدف القصفٌ المدفعي الإسرائيلي اطراف بلدتي مارون الراس وعيترون واطراف بلدات يارون وعيتا الشعب.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي صباحا القنابل الحارقة على أحراش جبل اللبونة والعلام علما الشعب.

في المقابل، اعلن حزب الله أنه قواته استهدفت دوفيف وأفيفيم بالأسلحة ‏المناسبة وأقعت إصابات مؤكدة رداً على ‌‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية واستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا ‏وجرح زوجها”.

أيضا اعلن ان “مجاهدينا شنوا هجوماً جوياً ‏بثلاث مسيرات إنقضاضية دفعةً واحدة على تجمعات ‏العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت أهدافها ‏بدقة”. واعلن انه استهدف نقطة الجرداح بالاسلحة المناسبة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اطلاق صاروخين مضادين للدروع نحو منطقتي “دوفيف” و”أفيفيم”، مشيرة الى ان “الجيش” الإسرائيلي هاجم مصادر النيران. وافادت بإصابة 3 الى 5 إسرائيليين بعد اطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه “افيفيم” ودوفيف في الجليل الأعلى.

وأعلن حزب الله عن استهداف مستوطنة كريات شمونة صواريخ كاتيوشا عند الساعة 12:15 من صباح ‏الخميس 21-12-2023، وأحراج برانيت مقابل القطاع الأوسط بصواريخ حارقة في تمام الساعة 12:30.