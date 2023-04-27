نيسان يودّعنا بالأمطار والثلوج.. والذروة يوم السبت!

بعد الطقس الربيعي، يسيطر منخفض جوي ممطر ظهر يوم غد الجمعة على لبنان، ويستمر لغاية الإثنين بفعالية متفاوتة بين يوم وآخر، وذروة الأمطار تكون السبت والثلوج حاضرة على الجبال.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: يتحول الطقس تدريجيًا إلى عدم الاستقرار وغائم جزئيًا مع تساقط أمطار رعدية محلية غير شاملة، وثلوج على الجبال العالية (٢١٠٠ متر)، والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و٢٠ ساحلًا وبين ٧ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٥ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

السبت: غير مستقر وغائم مع تساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانًا بخاصة وسط وجنوب البلاد، وتتساقط الثلوج على الجبال التي تزيد عن ١٨٠٠~١٩٠٠ متر، والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و١٩ ساحلًا وبين ٥ و١٤ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.